Malatya'da ihracat yapan firma sayısında artış - Son Dakika

Malatya'da ihracat yapan firma sayısında artış

06.01.2021 12:33
Malatya'da ihracat yapan firma sayısında artış, System.String[]

Malatya'da üretilen ürünlerin ihraç edilebilmesi için Malatya TSO'dan talep edilen ihracat belgesi sayısında 2020 yılında 2019 yılana göre yüzde 21 artış yaşandı.

Malatya'da üretilen ürünlerin ihraç edilebilmesi için Malatya TSO'dan talep edilen ihracat belgesi sayısında 2020 yılında 2019 yılana göre yüzde 21 artış yaşandı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, 2020 yılında üyelerine yönelik yapılan iş ve işlemler hakkında bilgiler verdi. Firmaların Malatya'da ürettikleri ürünü ihraç etmek için Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan aldığı ihracat belgesi sayısında 2020 yılında 2019 yılana göre yüzde 21 artış yaşandı.

Malatya TSO tarafından 2020 yılında talep edilen 3 bin 616 ihracat belgesi hazırlanarak ihracatçı firmalara teslim edildi.

İhracat yapan firmalar bu belgelerle 132 ülkeye 26 farklı ürünü ihraç ederek ülkemize döviz girdisi sağladı.

2020 Yılında 880 yeni şirket kuruldu

Yıl boyu yaşanan korona virüs pandemisine rağmen Malatya'da 2020 yılında açılan şirket sayısı 2019 yılına göre yüzde 12 artış göstererek 880 oldu.

Malatya TSO tarafından 2020 yılında üyelerinin ticari faaliyetleri için ihtiyaç duyduğu 16 bin 115 adet belge hazırlanarak teslim edildi.

Sadıkoğlu: "Ektiğimiz tohumlar filizleniyor"

Malatya sanayisinin ve ticaretinin büyümesi için 2021 yılında da ciddi adımlar atacaklarını belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "2020 yılında üyelerimizin odamızdan talep ettiği ihracat belgesinin 2019 yılına göre yüzde 21 artış göstermesi ekmiş olduğumuz tohumların filizlendiğini göstermektedir. Göreve geldiğimiz günden bu yana olduğu gibi 2021 yılında da ilimiz sanayisinin mevcut durumunu yeni ve nitelikli yatırımlarla geliştirirken, yıllardır OSB'de yatırımı olan iş insanlarının daha da büyümesi, uluslararası arenaya açılması, ilimizin ihracat rakamlarının yükselmesi ve döviz girdilerinin artması için projeler üretmeye devam edeceğiz. Malatya sanayisinin bölgesinde hak ettiği yere gelmesi adına adımlar atarken ticaretle uğraşan iş insanlarımız için de farklı projeler hayata geçirmeye devam edeceğiz. Yapmış olduğumuz tüm çalışmalarla sanayinin ve ticaretin birlikte gelişmesinin önünü açmayı hedefliyoruz. 2020 yılında açılan şirket sayısına baktığımızda da Malatya'da firmalarımızın korona virüse karşı yenilgi bayrağını çekmediğini, mücadele ettiğini görüyoruz. Malatya TSO olarak üyelerimize sunduğumuz hizmet kalitemizi her geçen gün arttırıyoruz. 2021 yılında da üyelerimizin her türlü iş ve işlemlerini en hızlı şekilde gerçekleştireceğiz" dedi. - MALATYA

Malatya'da ihracat yapan firma sayısında artış
Malatya'da ihracat yapan firma sayısında artış

Ticaret, İhracat, Malatya, Döviz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Malatya'da ihracat yapan firma sayısında artış - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Bahçeli'den İlker Başbuğ'a tepki: Erken seçim ve 27 Mayıs sözleri tam bir gaflet ve garabet Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı Son Dakika! AK Parti; İlker Başbuğ, Fikri Sağlar ve Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunacak Maske cezası kesilen kadın: Çekmeyin, kocam beni boşar HSBC'den dikkat çeken dolar/TL tahmini: Tam bir normalleşme ile kur 6,50'ye gerileyebilir Hızlı kilo kaybı yaşayan Seren Serengil, yaşadığı zorlukları anlattı Hastası gelmeyince kendi muayeneye gitti, erken teşhis sayesinde kanseri yendi CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebimi 57 kez reddetti
Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferinde Acun Ilıcalı başrol oynadı Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferinde Acun Ilıcalı başrol oynadı         
12:37
Bir şişe pekmezle organik ürün yapmaya başlayan girişimci kadın, şimdi siparişlere yetişemiyor Bir şişe pekmezle organik ürün yapmaya başlayan girişimci kadın, şimdi siparişlere yetişemiyor         
12:18
Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Papiss Cisse'yi transfer etmek istiyor Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Papiss Cisse'yi transfer etmek istiyor         
11:59
Bankacılık işlemlerinde yeni dönem başladı: Artık vatandaşa 'anne kızlık soyadı' sorulmayacak Bankacılık işlemlerinde yeni dönem başladı: Artık vatandaşa 'anne kızlık soyadı' sorulmayacak         
11:44
Nefes darlığı çektiği için korona olduğunu düşünen adamın akciğerinden ceviz çıktı Nefes darlığı çektiği için korona olduğunu düşünen adamın akciğerinden ceviz çıktı         
11:26
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen helikopter kazasının görüntüleri ortaya çıktı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen helikopter kazasının görüntüleri ortaya çıktı         
11:02
Sokakta Sokakta "1 milyon" diye dilenirken, bugün 100 binin üzerinde takipçisi var         
10:17
Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim         
10:03
Özcan Deniz'in Özcan Deniz'in "Feyza evimi gasp etti" diyerek dava açtığı villada yangın çıktı         
09:41
Vergi sistemindeki değişiklikte 'sigara' detayı! Fiyat artışının önüne geçildi Vergi sistemindeki değişiklikte 'sigara' detayı! Fiyat artışının önüne geçildi         
09:35
Zehirli balon balığı, Türkiye için döviz kapısı oluyor Zehirli balon balığı, Türkiye için döviz kapısı oluyor         
09:28
Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı         
09:12
Polisin başına telsizle defalarca vurmuştu! Dehşet veren görüntüler ortaya çıktı Polisin başına telsizle defalarca vurmuştu! Dehşet veren görüntüler ortaya çıktı         
09:11
"İnsanlar çift yaratılmış" sözü bir kez daha gerçek oldu! Ramiz Dayı'nın kopyası Van'da bulundu         
08:29
Şef Mehmet Yalçınkaya'dan Serhat Doğramacı itirafı: Elemelerde onu seçmemiştik ancak saatlerce kantinde bekledi Şef Mehmet Yalçınkaya'dan Serhat Doğramacı itirafı: Elemelerde onu seçmemiştik ancak saatlerce kantinde bekledi         
07:43
Hande Erçel ev halini paylaştı, yarım saatte 1 milyonun üzerinde beğeni geldi Hande Erçel ev halini paylaştı, yarım saatte 1 milyonun üzerinde beğeni geldi         
19:40
Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 25 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 25 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı         
17:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2021 13:12:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'da ihracat yapan firma sayısında artış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei