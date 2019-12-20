Malatya'da ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı - Son Dakika
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Malatya'da ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı

6 saat önce

Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu.

Malatya'da ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı, System.String[]

Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu.

Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Kenan Doğan ve beraberindekiler, Yeşilyurt ilçesinde bulunan Mehmet Topsakal Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Doğan, burada yaptığı konuşmada, amaçlarının öğrencilere hediye vererek vakıf bilincinin oluşması ve mutlu olmalarını sağlamak olduğunu söyledi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak faaliyetlerini sürdürdüklerini aktaran Doğan, şöyle devam etti:

"Bu mübarek yolda mensubu olduğumuz millet, bağlı bulunduğumuz peygamber ve binlerce yıllık devlet geleneğimiz, yolumuzu aydınlatan en önemli ışıklardır. Vakıflar Genel Müdürlüğü, adeta kılı kırk yararak bin yıllık bir geleneği söz verildiği ölçüde sürdürmeye devam ettirmeye çalışmaktadır. Bugünde burada geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ihtiyaçlarını bir nebzede olsa karşılayabilecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Daha çok yüreklere dokunabilmek adına bin yıllık bu kadim müessesenin ilelebet payidar kalması temennisiyle burada bulunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum."

Okul Müdürü Ramazan Cengiz ise Vakıflar Bölge Müdürlüğünün eğitime geçmişten bugüne kadar destek olduğunu ifade etti.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:18 Kaynak: AA
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