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Malatya'da ihtiyaç sahibi yükümlü ve ailelerine giyecek yardımı yapıldı

7 saat önce

Malatya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi yükümlü ve ailelerine Kızılay aracılığıyla giyecek yardımı yapıldı.

Malatya'da ihtiyaç sahibi yükümlü ve ailelerine giyecek yardımı yapıldı, System.String[]

Malatya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi yükümlü ve ailelerine Kızılay aracılığıyla giyecek yardımı yapıldı.

Denetimli Serbestlikten Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Işık, Malatya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ndeki etkinlikte, yardımın gerçekleşmesine destek olan Türk Kızılayı Malatya Şubesine teşekkür etti.

Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ali Kara ise denetimli serbestlik sisteminin sadece yükümlülerin cezalandırıldığı bir sistem olmadığını olumlu yönde de değişimlerine katkı sağladığını ifade etti.

Ceza infaz kurumlarından tahliye olan yükümlülerin ilk olarak ekonomik sıkıntılar yaşadığını dile getiren Kara, "İnsan olmanın ve toplumun bir unsuru olmanın kendilerine yüklediği sorumluluğun yanı sıra kurum olarak, iyi niyetli olan, toplumla bütünleşmeye hazır olduğunu düşündüğümüz yükümlülere bu anlamda yardımcı olmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Programa Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu da katıldı.

Türk Kızılayı, Kızılay, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:48 Kaynak: AA
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