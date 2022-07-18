Kaza, saat 17.15 sularında Malatya- Elazığ karayolu Pütürge kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezi istikametine seyir halinde olan M.A. (40) idaresindeki 46 ACR 257 plakalı araç ile Elazığ istikametine seyir eden H.C. (45) yönetimindeki 23 EG 239 plakalı araç çarpıştı. Kazada yaralanan M.A., Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Pütürge, Tragger, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Malatya'da iki araç çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.