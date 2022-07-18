Malatya'da iki araç çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Malatya'da iki araç çarpıştı: 1 yaralı

18.07.2022 19:26
Malatya'da iki araç çarpıştı: 1 yaralı

Malatya'da iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Malatya'da iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.15 sularında Malatya- Elazığ karayolu Pütürge kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezi istikametine seyir halinde olan M.A. (40) idaresindeki 46 ACR 257 plakalı araç ile Elazığ istikametine seyir eden H.C. (45) yönetimindeki 23 EG 239 plakalı araç çarpıştı. Kazada yaralanan M.A., Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Pütürge, Tragger, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da iki araç çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da iki araç çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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