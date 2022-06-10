Edinilen bilgiye göre Havaalanı Yolu 2. Organize Kavşağında meydana gelen kazada I.A. idaresindeki Ford marka 44 ABJ 522 plakalı araç ile E.Y. yönetimindeki Volkswagen marka 44 FJ 1119 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından otomobil yoldan çıkarken, her iki aracın sürücüsü kazada yaralandı. Yaralı sürücüler, olay yerine çağrılan 112 ambulansıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Malatya, Tragger, Ford, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Malatya'da iki araç çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.