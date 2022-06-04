Malatya'da iki araç çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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Malatya'da iki araç çarpıştı: 5 yaralı

04.06.2022 23:38
Malatya'da iki araç çarpıştı: 5 yaralı

Malatya'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Malatya'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, 22.20 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Bahçeli Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.N. idaresindeki 44 ACS 063 plakalı araç ile M.Ç. yönetimindeki 23 DM 256 plakalı araç Boran yolu üzerinde çarpıştı. Kazada A.N.,M.O.,M.Ç.,A.Ç. ve F.C. yaralandı. Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Tragger, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da iki araç çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da iki araç çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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