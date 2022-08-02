Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı

02.08.2022 20:42
Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı

Malatya'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Malatya'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, 18.10 sıralarında Malatya- Adıyaman Çelikhan karayolu Gündüzbey çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A. idaresindeki 16 AKV 208 plaka araç ile T.K. yönetimindeki 44 ADL 598 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Kazada D.A., A.G. ve H.Y. yaralandı. Yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

YORUMLAR
500
AK Partili Kahtalı'dan MTB'ye ziyaret AK Partili Kahtalı'dan MTB'ye ziyaret Erdoğan, Cemal Gürsel Mahallesi sakinleri ile buluştu Erdoğan, Cemal Gürsel Mahallesi sakinleri ile buluştu
Kaynak: İHA

Gündüzbey, Adıyaman, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:27 Erdoğan, KPSS soruları deneme sorularıyla aynı çıktı iddialarına yönelik inceleme talimatı verdi
20:21 Galatasaray'a "Yeni Hagi" umutlarıyla geldi 2. Lig'e transfer oluyor! Pisa söylentilerini Morutan'ın menajeri doğruladı
20:04 Galatasaray'da forma şansı bulamayan Aytaç Kara, eski takımı Kasımpaşa'ya transfer oldu!
19:45 ABD'nin ziyareti sonrası Çin ordusundan yeni karar: 4-7 Ağustos tarihlerinde Tayvan çevresinde gerçek mermilerle askeri tatbikat yapılacak
19:37 Taraftarlar kampanya başlattı, takımda istemiyorlar! İtalyan hoca Igor Tudor, Marsilya'dan gidebilir
19:33 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan Akkuyu açıklaması: İhtilafın çözümü için girişimde bulunduk
18:45 Tokat'ta feci olay! Eski nişanlısını kız arkadaşıyla birlikte gören genç kadın, ikisini de kurşuna dizdi: 1 ölü, 1 yaralı
18:30 Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Arsenal'in yıldızı Lucas Torreira, İstanbul'a geliyor
18:28 Çin, Tayvan hamlesinden sonra ABD'yi tehdit etti: Ateşle oynayan kendini yakar
18:05 Tedavi için gelen uzman çavuşa iftira atan FETÖ'cü doktor memurluktan ihraç edildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 20:43:11. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement