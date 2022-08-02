Kaza, 18.10 sıralarında Malatya- Adıyaman Çelikhan karayolu Gündüzbey çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A. idaresindeki 16 AKV 208 plaka araç ile T.K. yönetimindeki 44 ADL 598 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Kazada D.A., A.G. ve H.Y. yaralandı. Yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Gündüzbey, Adıyaman, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

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