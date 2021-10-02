Malatya'da iki ayrı bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

- Malatya'da iki ayrı bıçaklı kavga: 2 yaralı

MALATYA - Malatya'da çıkan iki ayrı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Battalgazi İlçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Cezmi Kartay Caddesi üzerinde bulunan bir iş hanı içerisinde kardeşler S.Y., F.Y. ile Okan isimli bir genç arasında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmada boğaz ve omuz bölümüne bıçak darbesi alan Okan isimli genç yaralanırken, iki kardeş olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Akpınar Mahallesi'nde ki olayın hemen ardından Sarıcıoğlu Mahallesi Destan Sokak'ta meydana gelen ikinci bıçaklı kavga olayında ise bir kişi daha aldığı bıçak darbesi sonucu yaralandı.

Ekiplerin olayın şüphelilerini yakalamak için başlatmış olduğu çalışma sürüyor.