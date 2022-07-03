Malatya - Adıyaman karayolu Sürgü Reşadiye kavşağında meydana gelen ikinci kazada ise Ş. D. (68 ) idaresinde ki 25 FP 394 plakalı kamyonet ile aynı yöne ilerleyen R. G. (59) yönetimindeki 44 HD 545 plakalı araç çarpıştı. Kazada S.G. (45) yaralandı. Yaralıların kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındığı kazalarla inceleme başlatıldı. - MALATYA

İl Kültür ve Turizm Müdürü Demirdağ, 'Elazığ'ın önemli bir turizm potansiyeli var'

Kaynak: İHA

Malatya, Tragger, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Malatya'da iki ayrı kaza: 2 yaralı - Son Dakika

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