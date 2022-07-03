Malatya'da iki ayrı kaza: 2 yaralı - Son Dakika
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Malatya'da iki ayrı kaza: 2 yaralı

03.07.2022 19:47
Malatya'da iki ayrı kaza: 2 yaralı

Malatya'da meydana gelen iki ayrı kazada 2 kişi yaralandı.

Malatya'da meydana gelen iki ayrı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Malatya - Elazığ karayolu İzollu mevkiinden Elazığ istikametine seyir halinde olan L. B. (64) idaresindeki 44 PC 904 plakalı otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada araç hurdaya dönerken, sürücü yaralandı.

Malatya - Adıyaman karayolu Sürgü Reşadiye kavşağında meydana gelen ikinci kazada ise Ş. D. (68 ) idaresinde ki 25 FP 394 plakalı kamyonet ile aynı yöne ilerleyen R. G. (59) yönetimindeki 44 HD 545 plakalı araç çarpıştı. Kazada S.G. (45) yaralandı. Yaralıların kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındığı kazalarla inceleme başlatıldı. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Malatya, Tragger, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da iki ayrı kaza: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da iki ayrı kaza: 2 yaralı - Son Dakika
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