Yeşilyurt ilçesine bağlı Özal köyü yeni yol kavşağında meydana gelen ikinci kazada ise H.İ. (73) yönetimindeki 34 CJD 145 plakalı araç ile A.İ. (29) idaresindeki 44 LF850 plakalı araçla çarpıştı. Kazada S.İ. (32) yaralandı. Yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Kayseri, Tragger, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Malatya'da iki ayrı kaza: 2 yaralı - Son Dakika

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