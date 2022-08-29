Alacak verecek kavgası: 6 yaralı - Son Dakika
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Alacak verecek kavgası: 6 yaralı

29.08.2022 21:42
Alacak verecek kavgası: 6 yaralı

Malatya'da iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada, aralarında bir mahalle bekçisinin de bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Malatya'da iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada, aralarında bir mahalle bekçisinin de bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Olay, 19.30 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Hacı Abdi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında mahalle bekçisi H.L.'nin yakınlarının da bulunduğu iki grup arasında Sütçü Sokak'ta tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda İ.S., A.S., H.S. ile H.L., Ö.L., H.L. darp sonucu yaralanırken, kavgaya müdahil olan ve yaralanan mahalle bekçisi beylik tabancasıyla havaya 2 el ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alacak verecek kavgası: 6 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alacak verecek kavgası: 6 yaralı - Son Dakika
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