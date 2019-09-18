Son Dakika Haberleri: Malatya'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Malatya'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

12 dakika önce

Malatya'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Malatya'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı, System.String[]

Malatya'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.


Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Kernek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kuzey Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada F.M., E.E. ve A.E. aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralanırken, C.K. ile H.K. olay yerinden kaçtı.


İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede incelemede bulunurken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayın şüphelileri C.K. ile H.K. yakalanarak gözaltına alınırken, başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Battalgazi, Malatya, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bebek dünyaya gelince ortaya çıktı! Mide bulandıran tecavüz iddiası
Çağlayan Adliyesinde silah sesleri! Güvenlik görevlisi kendini vurdu İnternetten sattıkları tüfekleri, otomotiv parçası olarak kargolayan şebekeye polis baskını Dişi uyuşmadı, diş hekimini bıçakladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 15:51:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]