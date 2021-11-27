Malatya'da iki günde 44 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Malatya'da iki günde 44 düzensiz göçmen yakalandı
27.11.2021 21:58
Malatya'da polis ekipleri tarafından son 2 günde düzenlenen operasyonlarda 44 düzensiz göçmen yakalandı.
Malatya'da polis ekipleri tarafından son 2 günde düzenlenen operasyonlarda 44 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyonlarını sürdüren polis ekipleri 26 Kasım Cuma günü Malatya Şehirler Arası Terminal İşletmesi (MAŞTİ) ile Bulgurlu Mahallesi mevkiinde yapılan çalışmalarda 32 düzensiz göçmen yakaladı. Çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler bugün yapılan operasyonlarda ise 12 düzensiz göçmeni daha yakalayarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.
(İHA)
Son Dakika 22:14 Son Dakika: Giresunspor yenilmesinin ardından Sergen Yalçın'dan istifa sinyali: Camiaya zarar vermek istemiyorum 21:06 Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark 18:39 Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı 17:14 Polislerin şiddet uyguladığı video sosyal medyada olay yarattı 16:35 Kemal Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek 15:30 İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı! 12:25 Müslüme'nin anneannesi konuştu: Biz şeriat altında yaşıyoruz, aklımı kaybedeceğim! 11:33 Metro İstanbul açıkladı! Metro'daki bıçaklı saldırgan X-Ray'den nasıl geçti?