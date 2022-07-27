İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, asayiş ekipleri, kentte meydana gelen otomobilden hırsızlık ile otomobil hırsızlığı olaylarına karışan zanlıların kimliklerini belirledi.

Kaynak: AA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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