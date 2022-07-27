Malatya'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Malatya'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

27.07.2022 14:56
Malatya'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Malatya'da iki hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Malatya'da iki hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, asayiş ekipleri, kentte meydana gelen otomobilden hırsızlık ile otomobil hırsızlığı olaylarına karışan zanlıların kimliklerini belirledi.

Söz konusu hırsızlık olaylarına karışan şüpheliler F.G, T.Ç. ile C.F.C, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen zanlılardan F.G, ile T.Ç, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, C.F.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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