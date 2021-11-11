Malatya'da iki hırsızlık şüphelisi 105 saatlik kamera görüntüsü incelenerek yakalandı - Son Dakika

Malatya'da güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri tespit edilerek yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Şifa Mahallesi'ndeki bir lokantadan televizyon, motosiklet ve dolapta bulunan yaklaşık 30 kilogram etin çalınmasının ardından, olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, 105 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek kimliğini tespit ettikleri H.K. ve A.Ö'yü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.