MALATYA'DA İKİ İKİ BİNA YIKILMA RİSKİ NEDENİYLE BOŞALTILDI - Son Dakika

MALATYA'DA DA 2 BİNA YIKILMA RİSKİ NEDENİYLE BOŞALTILDI

ELAZIĞ'DA meydana gelen depremin ardından Malatya'da da hasar gören binalar oldu. Malatya'da Sivas Caddesi'nde iki bina yıkılma riski sonrası boşaltıldı.

Malatya Sivas Caddesi üzerinde bulunan ve aralarında yaklaşık 50 metre bulunan iki bina yıkılma riski oluşunca boşaltıldı. Bina sakinleri, binadan çatırtı sesleri duyduklarını ve yetkililere haber verdiklerini söyledi. Çevrede güvenlik önlemleri alındı.

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TAHA AYHAN/ MALATYA