MALATYA'DA İKİ İKİ BİNA YIKILMA RİSKİ NEDENİYLE BOŞALTILDI - Son Dakika
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MALATYA'DA İKİ İKİ BİNA YIKILMA RİSKİ NEDENİYLE BOŞALTILDI

6 saat önce

MALATYA'DA DA 2 BİNA YIKILMA RİSKİ NEDENİYLE BOŞALTILDIELAZIĞ'DA meydana gelen depremin ardından Malatya'da da hasar gören binalar oldu.

MALATYA'DA İKİ İKİ BİNA YIKILMA RİSKİ NEDENİYLE BOŞALTILDI, System.String[]

MALATYA'DA DA 2 BİNA YIKILMA RİSKİ NEDENİYLE BOŞALTILDI

ELAZIĞ'DA meydana gelen depremin ardından Malatya'da da hasar gören binalar oldu. Malatya'da Sivas Caddesi'nde iki bina yıkılma riski sonrası boşaltıldı.

Malatya Sivas Caddesi üzerinde bulunan ve aralarında yaklaşık 50 metre bulunan iki bina yıkılma riski oluşunca boşaltıldı. Bina sakinleri, binadan çatırtı sesleri duyduklarını  ve yetkililere haber verdiklerini söyledi. Çevrede güvenlik önlemleri alındı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

TAHA AYHAN/ MALATYA


Malatya, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 06:25 Kaynak: DHA
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