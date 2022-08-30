Malatya'da 320 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Malatya'da 320 bin makaron ele geçirildi

30.08.2022 14:48
Malatya'da 320 bin makaron ele geçirildi

Malatya'da iki kaçakçılık operasyonunda 320 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Malatya'da iki kaçakçılık operasyonunda 320 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akçadağ'da kontrol noktasında durdurdukları bir otobüsün bagajında yaptıkları aramada 10 koli içerisinde 210 bin bandrolsüz makaron ele geçirdi.

Kolileri gönderenler ve alıcıyla ilgili tahkikat başlatıldı.

Diğer operasyonda ise kent merkezinde bir adreste bandrolsüz makaron satışı yapıldığını belirleyen ekipler, operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 110 bin boş makaron ele geçirildi, 1 şüpheliye işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

Akçadağ, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da 320 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da 320 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
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