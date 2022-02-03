Üye Girişi
Malatya'da iki katlı kerpiç evin duvarı çöktü - Son Dakika

Malatya'da iki katlı kerpiç evin duvarı çöktü

03.02.2022 16:13
Malatya'da iki katlı kerpiç evin duvarı çöktü

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde çatıdan gelen kar suları nedeniyle iki katlı kerpiç evin duvarının bir kısmı çöktü.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde çatıdan gelen kar suları nedeniyle iki katlı kerpiç evin duvarının bir kısmı çöktü.

Hidayet Mahallesi'nde Suriyeli bir ailenin yaşadığı iki katlı kerpiç evin duvarı, çatıdan gelen kar suları nedeniyle çöktü.

Evin duvarının bir kısmının çökmüş olduğunu gören aile yetkililerden yardım istedi.

İtfaiye ekipleri evin etrafına emniyet şeridi çekerek, güvenlik önlemi aldı.

Evde 9 kişilik Suriyeli bir ailenin yaşadığı öğrenildi.

Malatya'da iki katlı kerpiç evin duvarı çöktü
Malatya'da iki katlı kerpiç evin duvarı çöktü
Malatya'da iki katlı kerpiç evin duvarı çöktü

YORUMLAR
500

Suriyeli, Malatya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da iki katlı kerpiç evin duvarı çöktü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:25 Yiğit Marcus Aral'ın davasında tanık olan Şevval Şahin, gözyaşlarına boğuldu
16:04 ABD Başkanı Biden duyurdu: DEAŞ lideri Ebu İbrahim El Haşimi, İdlib'de öldürüldü
16:02 Kanındaki oksitosin seviyesi yüksek olan erkekler cinsel ilişki bağımlılığı yaşıyor
15:48 Semra Güzel nerede? Dokunulmazlığı kaldırıldı! Kimse nerede olduğunu bilmiyor: Kaçtı mı?
15:39 Merkez Bankası rezervleri 110,2 milyar dolara yükseldi
15:38 Oryantal Didem itiraf etti: Babamın çoraplarını göğsüme koyup sahneye çıkıyordum
15:33 Son Dakika! Öldürülen PKK'lı ile fotoğrafları çıkan HDP'li vekil Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı! Gözler Genel Kurul'da
15:25 Karar alındı ve Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesi harcanmaya başlandı!
15:15 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı: Artan vakalara rağmen eğitime ara vermeyeceğiz
12:11 Sıcaklığın -30 dereceye düştüğü Sivas'ta bir kurt, ayakta dondu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 16:34:51. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya'da iki katlı kerpiç evin duvarı çöktü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement