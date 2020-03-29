Malatya'da iki katlı metruk bina yıkıldı - Son Dakika

Malatya'da iki katlı metruk bina yıkıldı
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Malatya'da iki katlı metruk bina yıkıldı.
Malatya'da iki katlı metruk bina yıkıldı.
Merkez Battalgazi ilçesi Hasan Varol Mahallesi Oruç Sokak'taki iki katlı metruk binanın yıkıldığını görenler, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye sevk edilen AFAD ve Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, enkaz altında kalan olup olmadığının tespiti için çalışma başlattı.
Enkazda arama çalışması sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 04:46 Kaynak: AA
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