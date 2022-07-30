Alacak verecek tartışması kanlı bitti: 1 yaralı - Son Dakika
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Alacak verecek tartışması kanlı bitti: 1 yaralı

30.07.2022 17:00
Alacak verecek tartışması kanlı bitti: 1 yaralı

Malatya'da iki kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, bacağından silahla vurulan 1 kişi yaralandı.

Malatya'da iki kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, bacağından silahla vurulan 1 kişi yaralandı.

Olay, 15.30 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Dabakhane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bebek sokak içerisinde bulunan bir kahvehanede F.Y. ile Y.L. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda F.Y. yanında bulunan tabanca ile Y.L.'ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu sol bacağına isabet alan Y.L. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler bir adet tabanca ele geçirirken, olayın şüphelisi F.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alacak verecek tartışması kanlı bitti: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alacak verecek tartışması kanlı bitti: 1 yaralı - Son Dakika
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