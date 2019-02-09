Malatya'da İki Otobüs Çarpıştı: 1 Ölü, 17 Yaralı
1 saat önce
Malatya'da iki otobüs çarpıştı: 1 ölü, 17 yaralıMALATYA - Malatya'da iki otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.
Malatya
'da iki otobüs çarpıştı: 1 ölü, 17 yaralı
MALATYA - Malatya'da iki otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Malatya- Kayseri
karayolu Akçadağ
ilçesi girişindeki kavşakta meydana geldi. Ali U. yönetimindeki 58 AAC 917 plakalı yolcu otobüsüyle Battal Y. idaresindeki 44 ED 711 plakalı Büyükşehir Belediyesine bağlı özel halk otobüsü çarpıştı. Kazada yaralanan 18 kişi kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Turgut Özal
Tıp Merkezi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen yaralılardan Mehmet Mustafa Kozan
yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Öte yandan Malatya Valisi Aydın Baruş
, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal
ve Kaymakam Muhammed Taha
Canpolat olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:12 Kaynak: İHA
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