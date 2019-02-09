Malatya'da İki Otobüs Çarpıştı 1 Ölü, 17 Yaralı
1 saat önce
Malatya'nın Akçadağ ilçesi yol ayrımında şehirler arası yolcu taşıyan otobüs ile şehir içi yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 17 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Malatya
'nın Akçadağ
ilçesi yol ayrımında şehirler arası yolcu taşıyan otobüs ile şehir içi yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 17 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza anı bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kent merkezi yönünden Akçadağ'a giden özel halk otobüsünün kavşakta durması, Kayseri
yönünden kent merkezi yönüne ilerleyen şehirler arası yolcu otobüsünün ise halk otobüsüne çarparak sürüklemesi yer aldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:45 Kaynak: DHA
Cezaevinden, Kendisini Yakalayan Polislere Yardım Mektubu Yazdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genç Kızların Ricasını Geri Çevirmedi
Okul Önünde Lise Öğrencisini Taciz Eden Sapık, Polise Yakalandı
Interpol ile Europol Tarafından Aranan Rus Terörist, Kayseri'de Yakalandı