Malatya'da İki Otobüs Çarpıştı 1 Ölü, 17 Yaralı (Ek)
38 dakika önce
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDAMalatya'nın Akçadağ ilçesi yol ayrımında şehirler arası yolcu taşıyan otobüs ile şehir içi yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 17 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Malatya
'nın Akçadağ
ilçesi yol ayrımında şehirler arası yolcu taşıyan otobüs ile şehir içi yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 17 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza anı bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kent merkezi yönünden Akçadağ'a giden özel halk otobüsünün kavşakta durması, Kayseri
yönünden kent merkezi yönüne ilerleyen şehirler arası yolcu otobüsünün ise halk otobüsüne çarparak sürüklemesi yer aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 08:17 Kaynak: DHA
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