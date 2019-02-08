Son Dakika Haberleri: Malatya'da İki Otobüs Çarpıştı: 10 Yaralı

Malatya'da İki Otobüs Çarpıştı: 10 Yaralı

6 dakika önce

Malatya'da iki otobüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Malatya'da İki Otobüs Çarpıştı: 10 Yaralı, System.String[]
Malatya'da iki otobüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Malatya-Kayseri kara yolu Akçadağ ayrımında, sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı özel halk otobüsü çarpıştı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:48 Kaynak: AA

Akçadağ, Kayseri, Malatya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Namaz Kılmak İsteyen Yolcuyu Darp Eden Şoför ve Muavinin İşine Son Verildi Son Dakika! Öğrenci Servisiyle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 9 Yaralı

Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye Jest: Dünürünü Aday Gösterdi 11 Kişinin Ölmesine Neden Olan Binayla İlgili Korkunç İddia: Taşıyıcı Kolonları Kesilmiş
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 09:54:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da İki Otobüs Çarpıştı: 10 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]