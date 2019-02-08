Malatya'da İki Otobüs Çarpıştı: 10 Yaralı
1 saat önce
Malatya'da iki otobüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.
Malatya
'da iki otobüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.
Malatya- Kayseri
kara yolu Akçadağ
ayrımında, sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı özel halk otobüsü çarpıştı.
Olay yerine çok sayıda sağlık ve AFAD
ekibi sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:11 Kaynak: AA
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