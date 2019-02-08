Son Dakika Haberleri: Malatya'da İki Otobüs Çarpıştı: 10 Yaralı

Malatya'da İki Otobüs Çarpıştı: 10 Yaralı

1 saat önce

Malatya'da iki otobüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Malatya'da iki otobüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Malatya- Kayseri kara yolu Akçadağ ayrımında, sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı özel halk otobüsü çarpıştı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:11 Kaynak: AA

Akçadağ, Kayseri, Malatya, Güncel
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