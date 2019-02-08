Malatya'da İki Otobüs Çarpıştı: 18 Yaralı
1 saat önce
Malatya'da iki otobüsün çarpıştığı kazada 18 kişi yaralandı.
Malatya
'da iki otobüsün çarpıştığı kazada 18 kişi yaralandı.
Kaza, Malatya'nın Akçadağ
ilçesi girişinde meydana geldi. Özel halk otobüsü ile Malatya'nın Akçadağ ilçesine sefer yapan otobüsün çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:00 Kaynak: İHA
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