Son Dakika Haberleri: Malatya'da İki Otobüs Çarpıştı: 18 Yaralı

Malatya'da İki Otobüs Çarpıştı: 18 Yaralı

1 saat önce

Malatya'da iki otobüs çarpıştı: 18 yaralıMALATYA - Malatya'da yolcu otobüsü ile Akçadağ ilçesine sefer yapan otobüs çarpıştı.

Malatya'da iki otobüs çarpıştı: 18 yaralı

MALATYA - Malatya'da yolcu otobüsü ile Akçadağ ilçesine sefer yapan otobüs çarpıştı. Kazada 18 kişi yaralandı.
Kaza, Malatya'nın Akçadağ ilçesi girişinde meydana geldi. Özel Halk Otobüsü ile Malatya'nın Akçadağ ilçesine sefer yapan otobüsün çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:34 Kaynak: İHA

Akçadağ, Malatya, 3. Sayfa
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