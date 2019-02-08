Malatya'da İki Otobüs Çarpıştı: 18 Yaralı
1 saat önce
Malatya'da iki otobüs çarpıştı: 18 yaralıMALATYA - Malatya'da yolcu otobüsü ile Akçadağ ilçesine sefer yapan otobüs çarpıştı.
Malatya
'da iki otobüs çarpıştı: 18 yaralı
MALATYA - Malatya'da yolcu otobüsü ile Akçadağ
ilçesine sefer yapan otobüs çarpıştı. Kazada 18 kişi yaralandı.
Kaza, Malatya'nın Akçadağ ilçesi girişinde meydana geldi. Özel Halk Otobüsü ile Malatya'nın Akçadağ ilçesine sefer yapan otobüsün çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:34 Kaynak: İHA
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