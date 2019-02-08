Son Dakika Haberleri: Malatya'da İki Otobüs Çarpıştı: Çok Sayıda Yaralı Var (1)

Malatya'da İki Otobüs Çarpıştı: Çok Sayıda Yaralı Var (1)

25 dakika önce

MALATYA'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsü ile şehirlerarası yolcu taşıyan otobüs, Akçadağ yol ayrımındaki kavşakta çarpıştı.

Malatya'da İki Otobüs Çarpıştı: Çok Sayıda Yaralı Var (1), System.String[]
MALATYA'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsü ile şehirlerarası yolcu taşıyan otobüs, Akçadağ yol ayrımındaki kavşakta çarpıştı. Çok sayıda yaralının olduğu kaza yerine, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilidi.

- Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:34 Kaynak: DHA

Akçadağ, Malatya, Güncel
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