Malatya'da İki Otobüs Çarpıştı: Çok Sayıda Yaralı Var (1)
16 dakika önce
MALATYA'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsü ile şehirlerarası yolcu taşıyan otobüs, Akçadağ yol ayrımındaki kavşakta çarpıştı.
MALATYA'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsü ile şehirlerarası yolcu taşıyan otobüs, Akçadağ
yol ayrımındaki kavşakta çarpıştı. Çok sayıda yaralının olduğu kaza yerine, sağlık, itfaiye ve AFAD
ekipleri sevk edilidi. - Malatya
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:52 Kaynak: DHA
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