Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

26.03.2022 20:01
Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Malatya'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Malatya'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmet Paşa Caddesi üzerinde sürücüleri öğrenilemeyen 45 ZG 328 plakalı Opel marka otomobil ile 35 BCK 498 plakalı Honda otomobile çarpıştı. Kazada yaralanan bir kişi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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Yeşilyurt, Otomobil, Malatya, Opel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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