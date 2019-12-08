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Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

6 saat önce

Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı, System.String[]

Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Malatya Yazıhan kara yolu Kendirli Mahallesi mevkisinde A.E. idaresindeki 05 LR 362 plakalı otomobil ile A.B. yönetimindeki 44 ABF 146 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan ve araç içerisine sıkışan sürücü A.E, bulunduğu yerden Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

A.E, ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine, diğer yaralılar A.B. ile B.U. ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kendirli, Yazıhan, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 03:14 Kaynak: AA
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