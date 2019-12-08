Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Malatya'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kendirli Mahallesi'nde meydana geldi. A.E. yönetimindeki 05 LR 362 plakalı otomobil ile A.B., yönetimindeki 44 ABF 146 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çağrılan itfaiye erleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.