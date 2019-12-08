Son Dakika Haberleri: Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

6 saat önce

Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralıMalatya'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Malatya'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kendirli Mahallesi'nde meydana geldi. A.E. yönetimindeki 05 LR 362 plakalı otomobil ile A.B., yönetimindeki 44 ABF 146 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çağrılan itfaiye erleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kendirli, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 07:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sultanbeyli TEM Otoyolunu kilitleyen kaza
Alkollü sürücü TEM otoyolunu birbirine kattı: 2 yaralı Ayakları kamyonun altında kalan Aylin'in sağ ayağı kesildi Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu dünyaevine girdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 02:12:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]