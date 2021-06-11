Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
H.G. yönetimindeki 44 HB 083 plakalı otomobil ile G.K. idaresindeki 44 AAR 530 plakalı otomobil Malatya- Adıyaman kara yolu Sürgü Mahallesi mevkiinde çarpıştı.
Kazada yaralanan araç sürücüleri ve araçta bulunan İ.T, sağlık ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA
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