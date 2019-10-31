Son Dakika Haberleri: Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

7 saat önce

Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralıMalatya'da, karşı yönlerden gelen iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Malatya'da, karşı yönlerden gelen iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Barguzu Caddesi'nde Abdulbaki Torun yönetimindeki 46 DP 528 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GF 7522 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücü Torun ile 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Bostanbaşı, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 08:58 Kaynak: DHA
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