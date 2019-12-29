Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

6 saat önce

Malatya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]

Malatya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre, Recai Kutan Caddesi üzerinde seyir halinde olan Mahmut T. idaresindeki 44 EZ 646 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 AB 4541 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.Kaza da araç sürücülerinden Mahmut T. ile Fatma T., Mehmet Emin T.,Zeynep T. yaralandı.


Yaralılar ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulanslarla Turgut Özal Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - MALATYA

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 03:55 Kaynak: İHA
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