Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

25.04.2022 19:20
Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M .K. idaresindeki 44 KL 060 plakalı Volkswagen marka otomobil ile M.B. yönetimindeki 06 YA 5653 plakalı araç Göçer Sokak'ta çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüleri ile T.B., B.K. ve K.Ö. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

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Volkswagen, Yeşilyurt, Otomobil, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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