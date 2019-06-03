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Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kaza

1 saat önce

Malatya'da dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden iki kişinin cenazeleri toprağa verildi.

Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kaza, System.String[]
Malatya'da dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden iki kişinin cenazeleri toprağa verildi.
Dün Akçadağ- Darende kara yolu Doğanlar yol ayrımı mevkisinde Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Genel Başkanı Özcan Gül (44) idaresindeki 34 PN 5812 plakalı otomobil ile Tuncay Demirci (35) yönetimindeki 44 AY 699 plakalı otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Özcan Gül ve Sevgi Demirci (31) için Malatya Şehir Mezarlığı'nda öğle vakti cenaze namazı kılındı.
Cenaze törenine Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile kazada hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.
Kılınan namazın ardından Demirci ve Gül'ün cenazeleri gözyaşları arasında toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:45 Kaynak: AA
Malatya, Güncel
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