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Malatya'da iki ruhsatsız silah ele geçirildi

6 saat önce

Malatya'da, polis ekiplerince yapılan uygulamalarda 2 ruhsatsız silah ele geçirilirken, bir iş yerini kurşunlayan şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da iki ruhsatsız silah ele geçirildi, System.String[]

Malatya'da, polis ekiplerince yapılan uygulamalarda 2 ruhsatsız silah ele geçirilirken, bir iş yerini kurşunlayan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi'nde yaptığı uygulamada durumdan şüphelendiği 44 DM 75 plakalı aracın sürücüsü M.Y'yi durdurdu.

Araç içerisinde yapılan aramada bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Merkez Battalgazi ilçesi Cezmi Kartay Caddesi'nde yapılan uygulamada ise durumundan şüphelenilen G.S'nin üst aramasında 1 ruhsatsız silah, 6 mermi ve alüminyum folyo içerisine saklanmış 1,70 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Öte yandan Merkez Battalgazi ilçesinde bulunan 2 iş yerine silahlı saldırı ve bir ilkokulda tehdit olayı gerçekleştirdiği iddia edilen E.Ö. polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:08 Kaynak: AA
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