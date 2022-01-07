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Malatya'da iki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Malatya'da iki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

07.01.2022 12:51
Malatya'da iki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Malatya'da meydana gelen iki ayrı silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Malatya'da meydana gelen iki ayrı silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Cevatpaşa Mahallesi Hava Lojmanları mevkiinde meydana gelen ilk olayda, bölgede silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler havaya rastgele ateş açan E.T.'yi olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına alındı. Olaydan yaklaşık bir saat sonra Malatya Şehirler Arası Terminal İşletmesi'ndeki (MAŞTİ) polis noktasına gelen O.E., kız meselesi yüzünden tartıştıkları E.T. tarafından açılan ateş sonucu kendisiyle birlikte arkadaşı Ö.K.'nin yaralandığını belirtti. Yaralı Ö.K.'ye de ulaşılmasının ardından yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sabah 09.30 sularında Battalgazi ilçesi Merkez Beydağı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana gelen olayda ise U.A. alışveriş yapmak için girdiği marketten çıkarken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu sağ bacağından yaralanan şahıs bölgeye çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Her iki olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA

Malatya'da iki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Malatya'da iki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Malatya'da iki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Malatya'da iki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

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Yeşilyurt, Malatya, Silah, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da iki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da iki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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