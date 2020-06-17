Malatya'da iki sosyal proje hayata geçirildi - Son Dakika

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Akçadağ İlçe Emniyet Müdürlüğünce iki sosyal proje hayata geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünün bir taraftan halka en iyi güvenlik hizmetini sunduğunu diğer taraftan ise belirlenen sosyal projelerin hayata geçirildiği belirtildi.

Açıklamada hazırlanan projelerle ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Hazırlanan proje çalışmaları kapsamında Akçadağ İlçe Emniyet Müdürlüğünce 'İhtiyaç Sahibi Ailelere Yardım Projesi', 'Gelecek Nesillere Temiz ve Sağlıklı Bir Dünya Bırakma Adına Fidan Dikim Projesi' ile ilgili gerekli çalışmalar yapılarak, hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi ailelere İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerinin kendi aralarında topladıkları paralarla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapılmıştır. Ayrıca günümüz dünyasının en büyük problemlerinden olan çevre kirliliğinin bir nebze önüne geçebilmek, gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir dünya bırakmak amacıyla 100 fidan dikimi gerçekleştirilmiştir."