Malatya'da iki yaban keçisini kaçak avlayan 4 kişiye 127 bin 526 lira ceza - Son Dakika

Jandarma tarafından yasal işlem başlatılarak serbest bırakılan zanlılardan ele geçirilen yaban keçileri ile tüfeklere el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak avcılara 127 bin 526 lira ceza uygulandı.

Arazide arama yapan ekipler, 4 kaçak avcıyı avladıkları anne ve yavru yaban keçisiyle suçüstü yakaladı.

İlçe kırsalında bulunan Karabacak Mahallesi Peteklik mezrasında kaçak avlanıldığı ihbarı üzerine jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma gerçekleştirdi.

Malatya'nın Darende ilçesinde iki yaban keçisini kaçak avlayan 4 kişiye 127 bin 526 lira ceza uygulandı.

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