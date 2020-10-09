Malatya'da ikiz plaka araç ele geçirildi - Son Dakika

Malatya'da emniyet ekipleri ikiz plaka araç ele geçirdi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ikiz plaka taktığı belirlenen bir aracın bulunması için çalışma başlattı.

Kent merkezinde Aşağıbağlar Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde aracı durduran ekipler, yaptıkları şase sorgusunda aracın İstanbul ilinden hacizli yakalama kaydı bulunduğu ve evraklarının tamamının sahte olduğunu tespit etti.

PTS kayıtları incelendiğinde ise aynı plakanın İstanbul ve Batman illerinde farklı araçlar üzerinde takılı olduğu belirlendi.

Toplam 11 bin 363 lira cezai işlem uygulanan şüpheli A.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından "Resmi belgede sahtecilik suçundan" adli mercilere sevk edilecek.