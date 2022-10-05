Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce ihtiyaç sahibi öğrencilere kış mevsimi öncesi kıyafet, ayakkabı ile kırtasiye malzemesi temin edildi.

Kaynak: AA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya'da öğrencilere mont ve kırtasiye yardımı - Son Dakika

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