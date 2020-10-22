Malatya'da İl Planlama ve Koordinasyon Kurulu toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Malatya'da, 2020 yılı 4. dönem İl Planlama ve Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Aydın Baruş başkanlığında düzenlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2020 yılı 4. dönem İl Planlama ve Koordinasyon Kurulu toplantısı Kongre ve Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Yatırımcı kuruluşların katılımıyla yapılan toplantıda, 2020 yılı 3. dönemde alınan kararların çözüm önerileri ile 4. dönemde kentte yapılan proje ve yatırımların son durumları görüşüldü.

Toplantının açılışında konuşan Baruş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Mart ayından bu yana bir pandemi süreci yaşıyoruz. Bu süreç içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarında çok sayıda çalışanımız salgından dolayı hastanelerde tedavi gördü veya evlerinde izole edilmek durumunda kaldılar. Bu bizim çalışma ortamımızı olumsuz etkiledi. Daha önce kamu kurum ve kuruluşlarına gönderdiğimiz yazıda, çalışma ortamlarında seyrekleştirmeyi sağlamak, çalışma ortamında mutlaka maskeli ve mesafeli bir şekilde çalışılması gerektiği şeklindeki taleplerimizle amacımız pandeminin yaygınlaşmasını önlemektir. Hijyen konularına çok dikkat edilmesi gerekiyor."

2020 yılı yatırım programında toplam 542 proje yer aldığını, bunların 364'ünün yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarına ait olduğunu belirten Baruş, belediyeler tarafından yürütülen yatırım projesi sayısının ise 178 olduğunu aktardı.

Baruş, kentteki 2020 yatırımları ve gerçekleşme oranlarıyla ilgili, "Kentte 2020 yılı toplam kamu yatırımları, yerel yönetim yatırımları dahil proje sayısı 542. Toplam proje tutarı 6 milyar 317 milyon 134 bin lira. 2020 yılı ödeneği 1 milyar 388 milyon 455 bin lira. 2020 yılı harcaması 819 milyon 897 bin lira. Nakdi gerçekleşme oranı yüzde 47'dir." ifadelerini kullandı.

Yatırımcı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen projelerde gelinen aşamalar ve koordinasyon gerektiren hususların görüşüldüğü toplantı, bölge ve il müdürleri tarafından yapılan sunumların ardından sona erdi.