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Malatya'da ilaç kutularında toplanan ilaçlar ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor - Son Dakika

Malatya'da ilaç kutularında toplanan ilaçlar ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor

01.08.2021 16:01
Malatya'da ilaç kutularında toplanan ilaçlar ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesince kent genelinde 32 noktada yer alan ilaç kutularında toplanan ilaçlar, ihtiyaç sahibi ve savaş mağdurlarına dağıtılmak üzere İnsani Yardım Vakfı (İHH) Malatya Şubesi'ne teslim edildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesince kent genelinde 32 noktada yer alan ilaç kutularında toplanan ilaçlar, ihtiyaç sahibi ve savaş mağdurlarına dağıtılmak üzere İnsani Yardım Vakfı (İHH) Malatya Şubesi'ne teslim edildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilaç toplama kutularından alınan ilaçlar, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı görevlileri tarafından ayrıştırılarak, ihtiyaç sahibi ve savaş mağduru insanlara dağıtılmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının şehrin muhtelif yerlerine ilaç toplama kutuları yerleştirdiğini bildirdi.

İlaç toplama kutularından alınan ilaçların hem Malatya'da ihtiyaç sahibi vatandaşlara, hem de savaş mağduru insanlara ulaşmasını sağladıklarını kaydeden Gürkan, "İlaç toplama kampanyası kapsamında 1 milyon liralık ilaç yardımını ihtiyaç sahibi olan Suriye'de, Irak'ta ve başka yerlerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır. Göreve geldiğimizden bugüne kadar yaklaşık 11 milyon liralık ilaç yardımını yine İHH ile birlikte ortaklaşa toplayıp ihtiyaç sahibi ülkelere ve insanlara gönderilmesi sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu ise kentte 32 farklı noktada ilaç toplama kutularının bulunduğunu dile getirdi.

İHH Malatya Şube Başkanı Ömer Derin de ilaç yardımından dolayı teşekkür ederek yardımın ulaştığı yerler için büyük önem taşıdığını bildirdi.

Kurban Bayramı'nda Afrika'ya gittiklerini aktaran Derin, "Afrika'da Türkiye'den geldiğimizi söyleyince gözlerin ışıl ışıl olduğunu, 'nerede kaldınız' diyen bakışların olduğunu yakinen hissettim. Dolayısıyla mağdurun ve mazlumun gözünün Türkiye'de olduğunu ve bizlerden beklenti içerisinde olduklarını gördüm. Savaştan yakinen etkilenen sınırımızdaki Suriye halkının da Türkiye'den büyük bir beklenti halinde olduklarını görüyoruz ve müşahede ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Malatya, Savaş, İlaç, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da ilaç kutularında toplanan ilaçlar ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor - Son Dakika


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