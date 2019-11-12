Son Dakika Haberleri: Malatya'da ilan ve reklam vergisi uyarısı
Son Dakika Güncel Malatya'da ilan ve reklam vergisi uyarısı - Son Dakika

Malatya'da ilan ve reklam vergisi uyarısı

6 saat önce

Ocak ayında başlayan ve 2 taksit halinde ödenen ilan ve reklam vergilerinin 2. taksit ödemeleri 2 Aralık 2019 tarihinde sona erecek.

Malatya'da ilan ve reklam vergisi uyarısı, System.String[]

Ocak ayında başlayan ve 2 taksit halinde ödenen ilan ve reklam vergilerinin 2. taksit ödemeleri 2 Aralık 2019 tarihinde sona erecek.


Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı içerisinde yer alan ana arterlerdeki mükelleflerin, ilan ve reklam vergilerinin 2. taksitlerini 2 Aralık Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödemeleri gerektiği belirtilerek, sıkışıklığa meydan verilmemesi, cezalı ve mağdur duruma düşmemeleri için vergilerini son güne bırakmamaları istendi.


Ayrıca açıklamada ödemelerin mesai saatleri içerisinde Büyükşehir Belediyesi veznelerine yapılabileceği, www.malatya.bel.tr internet sitesindeki e-belediye uygulaması üzerinden de günün 24 saat gerçekleştirilebileceği duyuruldu. - MALATYA

Malatya, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:31 Kaynak: İHA
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