Malatya'da iletişimciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da iletişimciler AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Malatya'da iletişimciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Malatya'da İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi akademisyen ve öğrencileri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Malatya'da iletişimciler AA'nın

Malatya'da İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi akademisyen ve öğrencileri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Önal, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın " Gazze'de enkazlar arasında iftar", yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur yaylası", spor kategorisinde ise Ayhan İşcen'in "Milli yüzücüden Tokyo hedefi" fotoğraflarına oy verdi.

Önal, fotoğrafların güzel ve renkli olduğunu belirterek, "Seçerken zorlanacağımız kadar güzel fotoğraflar ve elenerek bu noktaya gelmiş. Toplumun duyarlı olduğu hususların ön plana çıkıp çıkmaması beni ilgilendiriyor. Aslında herkesi heyecanlandıran, etkileyen aynı zamanda da teknik boyutu güzel olan fotoğraflar." dedi.

"Olağanüstü fotoğraflar var"

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Fatma Nisan ise haber kategorisinde Muhammed Said'in " Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam", spor kategorisinde ise Serhat Çağdaş'ın "Derbi çekişmesi" fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafların tamamının başarılı olduğunu anlatan Nisan, seçim yaparken zorlandığını ifade etti.

Nisan, fotoğrafların tamamının birbirinden kaliteli olduğunu aktararak, "Olağanüstü fotoğraflar var. Mesleki açıdan baktığımızda bazen binlerce kelimenin anlatamadığını sadece bir fotoğraf karesi anlatabiliyor. Yani milyonlarca kelimenin yerine geçebiliyor vermiş olduğu mesajla. Bu çerçeveden bakmaya çalıştım. Fotoğraf içeriği taşıyor mu, habercilik açısından değerlendirmeye çalıştım. AA'nın böyle bir çalışma yapması bizim için gurur verici. Özellikle öğrencilerimizi de teşvik etmesi noktasında da kaliteli olacağını düşünüyorum."

"Bazı fotoğraflar çok etkileyiciydi"

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 4. sınıf öğrencileri ise haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", spor kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un " Şahika Ercümen'den dünya rekoru" fotoğraflarını seçti.

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 4. sınıf öğrencisi Kübra Yılmaz, fotoğrafları çok beğendiğini söyledi.

Seçim yapmakta zorlandığını anlatan Yılmaz, "Bazı fotoğraflar çok etkileyiciydi. Çekim teknikleri olsun, görseli ön plana çıkarma olsun, gerçekten çok güzel fotoğraflardı. Bir iletişimci olarak fotoğraflara daha çok haber gözüyle baktım." değerlendirmesinde bulundu.

Malatya İnönü Üniversitesi, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:22 Kaynak: AA
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