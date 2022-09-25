Öğretmenler ilk yardım eğitimiyle hayat kurtarıyor - Son Dakika
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Öğretmenler ilk yardım eğitimiyle hayat kurtarıyor

25.09.2022 12:06
Öğretmenler ilk yardım eğitimiyle hayat kurtarıyor

Malatya'da ilk yardım eğitimi alan öğretmenler, öğrencilerinin hayatına dokunuyor.

Malatya'da ilk yardım eğitimi alan öğretmenler, öğrencilerinin hayatına dokunuyor.

Kentteki öğretmenlere, okullarda yaşanabilecek olası ilk yardım durumlarına müdahale edebilmeleri amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlk Yardım Eğitim Merkezi'nde 9 eğitmen tarafından 2 gün boyunca teorinin yanı sıra uygulamalı eğitim de veriliyor.

Bu kapsamda son 3 yılda kentteki 3 bin 500 öğretmen ilk yardım eğitimi aldı. Öğretmenlerin eğitimleri yıl boyunca devam edecek.

Eğitimlere katılan bazı öğretmenler, okullarındaki öğrencilerin hayatlarına dokunmaya başladı. Kentteki bir okulda boğazına madeni para kaçan çocuğa, eğitim alan okul müdürünün ilk müdahalesi güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlk Yardım Eğitim Merkezi Müdürü İlhan Çınar, AA muhabirine, ilk yardımın hayat kurtardığını söyledi.

Öğretmenlere yönelik eğitimlerin aralıksız sürdüğünü anlatan Çınar, güvenli okullar oluşturabilmek adına gerçekleştirdikleri çalışmanın son derece yararlı olduğunu ifade etti.

Çınar, öğretmenleri görev yaptığı okullarda yaşanabilecek acil durumlara müdahaleye hazır hale getirmeye çalıştıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Amacımız, daha güvenli okullar oluşturmak için bütün öğretmenlerimizin bu eğitimi almasını sağlamak. Öğretmenlerimize özellikle solunum yolu tıkanıklıklarında çünkü öğrencilerimizin bulunduğu anaokulu, ilkokul ve okullarında karşılaşabilecekleri bu olaylara nasıl müdahale edileceğini, Heimlich manevrasının nasıl yapılacağı, temel yaşam desteği konularını öğretiyoruz. Malatya'da son 3 yılda şu ana kadar 3 bin 500 öğretmenimize eğitim verdik. Bu eğitimin veli ve öğrenci boyutu da var. Öğrenci olarak da geçen yıl 2 bin öğrenci, 500 veli ile servis şoförü ve kantincilere de ilk yardım konusunda farkındalık eğitimleri verildi."

Çınar, eğitimlerin belirli program dahilinde 2 gün sürdüğünü, eğitim sonunda öğretmenlerin sertifikalandırıldığını kaydetti.

"Eğitimlerin meyvelerini alıyoruz"

Öğrencilerin kendilerine emanet olduğunu dile getiren Çınar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Öğretmenlerimiz bu anlamda çok özverililer. Verdiğimiz eğitimlerin meyvelerini de alıyoruz. Bir öğretmenimiz yaz okulunda bir öğrencinin boğazına madeni para kaçan çocuğumuzun hayatını Heimlich manevrasıyla kurtardı. İnanın o gün bizler ve birçok öğretmenimiz rahat bir şekilde uyuyabildik. Tam tersini aklımızın ucundan bile geçirmek istemezdik. Umarım böyle olumsuz durumlar hiçbir zaman gerçekleşmez."

"Öğrencilerimize her zaman destek olmak zorundayız"

Abdulkadir Eriş İlkokulu özel eğitim öğretmeni Emine Cıcık ise ilk yardım eğitimini çok faydalı bulduğunu söyledi.

Görev yaptığı okulda engelli öğrencilerle çalıştığını belirten Cıcık, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimizin çoğu kendi can güvenliklerini sağlayamıyor çoğu zaman bize birçok konuda ihtiyaçları var. Öğrencilerimize her zaman destek olmak zorundayız. Eğitimi almanın faydasını görüyorum ve burada olmaktan memnunum. Daha önce boğulma yaşayan öğrencim olmuştu, Heimlich manevrasını uygulamıştım ancak şu an eğitimlerle tekrarlamak çok daha iyi oldu. Bir öğrencinin hayatını kurtarmak ailesine de güzel haberi vermek kendimizi iyi hissettiriyor."

"Eğitimin faydalı olacağına inanıyorum"

Bindal Ortaokulu müzik öğretmeni Tolga Yaman da ilk yardım konusunu okulda da günlük yaşamda da bilmeleri gerektiğini söyledi.

Öğrencilerin kendilerine emanet olduğunu ifade eden Yaman, "Okullardaki olumsuz durumlarda müdahale etmemiz gerekiyor. Bunu bilinçli şekilde eğitimle yapmak çok farklı. Onun için eğitimin faydalı olacağına inanıyorum. Umarım kötü bir durum yaşamayız ama yaşarsak da faydalı yardımcı olabilmeyi diliyorum." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Malatya, Çınar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğretmenler ilk yardım eğitimiyle hayat kurtarıyor - Son Dakika

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