Malatya'da İlköğretim Haftası kutlandı

Malatya'da İlköğretim Haftası törenle kutlandı.



Malatya'da Atatürk Caddesi Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Tevfik Memnune Gültekin İlkokulu'nda devam eden programda eğitim ve öğretim yılının öğrenci, öğretmen ve velilere hayırlı olmasını diledi.

Çocukların gelecekte başarılı bir insan olmaları için önemli katkı sağlayacak yeni eğitim öğretim yılının başlangıcını yaptıklarını belirten Baruş, "Eğitim süreci toplumları oluşturan bireylerin yetişmesinde bu bireylerin geleceğe ilişkin umutlarının korunmasında ve böylece toplumsal mutluluğun birlik ve beraberliğinin sağlanmasında ülkelerin ön sıralarda yer almasında önemli rol oynayan bir zaman dilimidir." dedi.

Baruş, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında okulların ve okul çevrelerinin öğrenciler için daha güvenli hale getirilmesi için tedbirlerin artırılarak devam ettiğini ifade etti.

Malatya Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ise öğrencileri en iyi şekilde yetiştirme gayreti içinde olduklarını belirtti.



Tatlı, yeni eğitim ve öğretim yılında öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin sağlıklı bir eğitim ve öğretim yılı geçirmesini temenni etti



Konuşmaların ardından öğrenciler, halk oyunları gösterisi sundu.