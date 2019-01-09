Son Dakika Haberleri: Malatya'da İlkokul Öğrencilerinden Sergi

Malatya'da İlkokul Öğrencilerinden Sergi

15 dakika önce

Battalgazi Kazım Karabekir İlkokulunda "kültürümüz ve değerlerimiz" konulu sergi açıldı.

Malatya'da İlkokul Öğrencilerinden Sergi, System.String[]
Battalgazi Kazım Karabekir İlkokulunda "kültürümüz ve değerlerimiz" konulu sergi açıldı.

Kazım Karabekir İlkokulu çok amaçlı salonunda düzenlenen programda, eskiden kullanılan eşyalar ve malzemeler sergilendi.

Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, serginin açılışında yaptığı konuşmada, bu tür sergilerin kendilerini geçmişe götürdüğünü belirterek, geçmişe sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül ise geçmiş kültürü yaşamak ve yaşatmanın herkesin görevi olduğunu ifade etti.

Okul Müdürü Orhan Tokmak da serginin amaçlarının tarihi, kültürü ve değerleri yaşatarak gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde taşımak ve tanıtmak olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:12 Kaynak: AA

Recep Bulut, Battalgazi, Kültür Sanat
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