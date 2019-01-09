Malatya'da İlkokul Öğrencilerinden Sergi

Battalgazi Kazım Karabekir İlkokulunda "kültürümüz ve değerlerimiz" konulu sergi açıldı.

Battalgazi Kazım Karabekir İlkokulunda "kültürümüz ve değerlerimiz" konulu sergi açıldı.



Kazım Karabekir İlkokulu çok amaçlı salonunda düzenlenen programda, eskiden kullanılan eşyalar ve malzemeler sergilendi.



Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, serginin açılışında yaptığı konuşmada, bu tür sergilerin kendilerini geçmişe götürdüğünü belirterek, geçmişe sahip çıkılması gerektiğini söyledi.



Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül ise geçmiş kültürü yaşamak ve yaşatmanın herkesin görevi olduğunu ifade etti.



Okul Müdürü Orhan Tokmak da serginin amaçlarının tarihi, kültürü ve değerleri yaşatarak gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde taşımak ve tanıtmak olduğunu kaydetti.

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